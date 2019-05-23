СМИ: на могиле Юлии Началовой поклонники «заряжают» воду и кремы

Со дня смерти известной российской певицы прошло более двух месяцев, а поклонники артистки продолжают переживать трагедию.

На могилу знаменитости каждый день приходят фанаты, чтобы почтить память артистки. При этом посетители не только вспоминают звезду, но и пытаются получить на месте ее захоронения какие-то советы и рекомендации.

Как пишет издание «Дни.ру» со ссылкой на сотрудников Троекуровского кладбища, где покоится Юлия Началова, люди несут на ее могилу не только цветы и мягкие игрушки, но и воду, а также крем, с целью «зарядить» это подобно тому, как в свое время проводил сеансы по телевизору Анатолий Кашпировский.

Люди уверены, что крем после пребывания на могиле Началовой разглаживает морщины, подтягивает кожу, помогает при подагре. Нечто похожее происходит и с захоронениями Алана Чумака и Джуны Давиташвили.