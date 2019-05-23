Интрига раскрыта: Потап показал свадьбу с Настей Каменских (видео)

«Я бы не назвал это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — откровенно признался Потап.