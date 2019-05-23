Закачаешься! Названа самая сексуaльная споpтсменка планеты
Австралийское издание Busted Coverage признало Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой в мире.
Девушке всего 20 лет, и она завоевала на чемпионате Европы серебряную медаль.
У спортсменки есть все, чтобы покорить спортивный мир: красивая фигура, стальной пресс, осиная талия. Также у легкоатлетки есть цель – она хочет принять участие в Олимпийских играх 2020 года.
На Инстаграм-аккаунт девушки подписаны 333 тысячи пользователей. Бегунья постоянно выкладывает фотографии в бикини и коротких шортах, а также в вещах, которые подчеркивают фигуру.