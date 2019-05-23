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Львов ожидает хороший день, а Девам – лучше не перетруждаться: гороскоп на 23 мая

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Любовь. Иллюстративное фото

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Скорее читайте астрологический прогноз на 23 мая для всех знаков Зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не спешите совершать какие-либо действия, особенно если вы сомневаетесь в успехе своих начинаний, лучше подождать, пока ситуация не прояснится, пишет Segodnya.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Потратив день на крайне важные дела, постарайтесь вечером сменить обстановку. Кто знает, может быть, именно этот вечер станет самым незабываемым.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня инициатива перейдет в ваши руки. От вас требуется лишь правильно воспользоваться данным шансом и грамотно распределить рабочие процессы.

Рак (22 июля – 22 июня)

Научитесь не замечать мелких разногласий, которые так отравляли вам жизнь в последнее время. И увидите, как ситуация меняется в вашу пользу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Благоприятный день для профессионального обучения и самообразования. Учитесь, чтобы оставаться на высоте в вашей области знаний.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Постарайтесь не перетруждаться. Для этого необходимо грамотно распределить нагрузку на весь рабочий день и не забывать об отдыхе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Трудиться, трудиться и еще раз трудиться — вот ваш девиз на сегодня. Только усердие и мобилизация всех сил помогут осуществить желаемое.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы на хорошем счету у шефа, и сегодняшний день, бесспорно, утвердит вас в этой мысли. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь к новым вершинам..

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Рисковые мероприятия лучше отложить на ближайшее будущее. Любые, даже незначительные мелкие недочеты могут в итоге сыграть против вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Какие бы ситуации ни возникали в вашей жизни, старайтесь быть оптимистом, всегда верить в хорошее и во всем находить положительные черты.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если сегодня по независящим от вас обстоятельствам отменится задуманное мероприятие — не огорчайтесь, а проведите освободившееся время с пользой для себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Никогда не стоит смешивать домашние дела с рабочими. Решите сначала служебные дела, а затем принимайтесь за личные. Времени и сил у вас хватит на все.

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