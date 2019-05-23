Львов ожидает хороший день, а Девам – лучше не перетруждаться: гороскоп на 23 мая

Скорее читайте астрологический прогноз на 23 мая для всех знаков Зодиака.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Не спешите совершать какие-либо действия, особенно если вы сомневаетесь в успехе своих начинаний, лучше подождать, пока ситуация не прояснится, пишет Segodnya.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Потратив день на крайне важные дела, постарайтесь вечером сменить обстановку. Кто знает, может быть, именно этот вечер станет самым незабываемым.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Сегодня инициатива перейдет в ваши руки. От вас требуется лишь правильно воспользоваться данным шансом и грамотно распределить рабочие процессы.
Рак (22 июля – 22 июня)
Научитесь не замечать мелких разногласий, которые так отравляли вам жизнь в последнее время. И увидите, как ситуация меняется в вашу пользу.
Лев (23 июля – 21 августа)
Благоприятный день для профессионального обучения и самообразования. Учитесь, чтобы оставаться на высоте в вашей области знаний.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Постарайтесь не перетруждаться. Для этого необходимо грамотно распределить нагрузку на весь рабочий день и не забывать об отдыхе.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Трудиться, трудиться и еще раз трудиться — вот ваш девиз на сегодня. Только усердие и мобилизация всех сил помогут осуществить желаемое.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Вы на хорошем счету у шефа, и сегодняшний день, бесспорно, утвердит вас в этой мысли. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь к новым вершинам..
Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Рисковые мероприятия лучше отложить на ближайшее будущее. Любые, даже незначительные мелкие недочеты могут в итоге сыграть против вас.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Какие бы ситуации ни возникали в вашей жизни, старайтесь быть оптимистом, всегда верить в хорошее и во всем находить положительные черты.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Если сегодня по независящим от вас обстоятельствам отменится задуманное мероприятие — не огорчайтесь, а проведите освободившееся время с пользой для себя.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Никогда не стоит смешивать домашние дела с рабочими. Решите сначала служебные дела, а затем принимайтесь за личные. Времени и сил у вас хватит на все.