Владимир Спиваков с оркестром даст грандиозный концерт в Таллинне

30 ноября в Концертном зале «Эстония» выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, музыканта высочайшего уровня, великолепного скрипача и дирижера, снискавшего всемирную славу.
В составе оркестра более 100 человек: лучшие представители оркестровой элиты, лауреаты международных конкурсов, имеющие бесценный опыт работы с выдающимися дирижерами. С момента создания оркестра его художественным руководителем и главным дирижёром является Владимир Спиваков. За годы активной творческой жизни Национальный филармонический оркестр России стал одним из ведущих симфонических оркестров мира, завоевал любовь публики и признание профессионалов. В концертных программах НФОР принимают участие выдающиеся музыканты и дирижеры, звезды мировой оперной сцены.
Музыкальные критики отмечают техническую безупречность, виртуозную игру музыкантов, доведенную до совершенства слаженность оркестра и необыкновенно богатую по эмоциям и тонким градациям образность. «Возможно, самое ценное качество Национального филармонического оркестра России — страстность и эмоциональная манера исполнения, что огромная редкость в нашем, уже почти отвыкшем от больших страстей, мире», — сказала великолепная Фанни Ардан, исполнявшая ораторию «Жанна д’Арк» вместе с оркестром.
На таллиннском концерте в качестве солиста выступит пианист Александр Романовский — победитель международных конкурсов в Италии, лауреат Конкурса имени Чайковского. Александр Романовский воглавляет Московский конкурс пианистов Владимира Крайнева. Критики причисляют его к лучшим пианистам современности и отмечают поразительное совершенство игры, творческую индивидуальность и благородный вкус. Активно выступая в разных странах, Александр живет преимущественно в Италии.
Оригинальный репертуар оркестра состоит как из произведений, вошедших в золотой фонд русской и зарубежной классики, так и современных сочинений, созданных специально для НФОР. В Таллинне прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30, С. Рахманинова и Симфония № 5 ми минор, соч. 64, П.И. Чайковского.
Выступление Национального филармонического оркестра России в Эстонии станет жемчужиной концертного сезона этого года.
Билеты в продаже в кассах Piletilevi.