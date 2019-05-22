Тимати едет в Таллинн с большим сольным концертом
1 ноября звезда Black Star Тимати даст большой сольный концерт в Таллинне в рамках европейского тура.
Сейчас певец находится, наверное, в самом важном периоде своей карьеры. Это меридиан, когда можно громко заявлять о своем становлении как личности, фаворита музыкальной российской индустрии, флагмана хип-хоп движения, законодателя моды и трендов.
Тимати уже не наглый и бескомпромиссный юноша из «Фабрики звезд», это человек шоу-бизнеса. Имя корпорации Black Star стало нарицательным. Она стала символом качества и чего-то сверхнового для многочисленных поклонников по всему миру.
Тимати: «На большой площадке есть возможность совместить творческий потенциал и новейшие технические возможности, а это все, что нужно настоящему артисту, которому есть что показать своим зрителям, как в музыкальном и визуальном плане, так и с точки зрения эмоциональной составляющей. Большой сольный концерт – это лучшая на сегодняшний день возможность раскрыть самого себя перед слушателями, передать им свои эмоции и обменяться энергетикой!»
Самое масштабное хип-хоп событие осени 2019 года!
Концерт, который заставит о себе говорить еще долгое время, концерт, где будут звучать все хиты Тимати, на котором вы будете петь вместе с ним, где вы будете танцевать с несколькими тысячами позитивных людей!
Билеты ищите на Piletilevi!
Внимание! Для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Тимати. Условия игры ищите на официальной страничке нашего портала в Facebook. Имя победителя мы назовем в четверг, 30 мая. Удачи в игре!