Би-би-си запускает ток-шоу с Путиным в роли ведущего
Кукла российского лидера удивила соцсети.
Один из каналов Би-би-си анонсировал выпуск шоу, в котором ведущим станет анимированный президент России Владимир Путин. Шоу получило название «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Пресс-служба Би-би-си заявила о том, что два пилотных эпизода уже готовы. Форматом передачи станет ток-шоу, в котором ведущий будет беседовать с пиглашенными реальными гостями, кроме того, в студии будут находиться реальные зрители.
Анимированный Путин заговорит голосом актера Нэтта Тапли (Natt Tapley), который также пишет тексты для своего персонажа. Ведущий будет не только общаться с гостями, но и сможет ходить по студии и, разумеется, сидеть за столом.
Известно, что первыми гостями в студии «Вечера» станут Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell), пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны, и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong).
Между тем соцсети британцы не высказали восторга от нового «героя» Би-би-си. В целом, потенциальные зрители отреагировали на новость негативно.
«Сколько хороших вещей никогда не увидит зритель, потому что вместо них вы заказываете это», «Разве мы еще не достаточно настрадались?», «Это удручает. Что случилось с «Би-би-си»?» - писали они в Твиттере.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) May 21, 2019