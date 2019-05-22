Ср, 22.05.2019
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Би-би-си запускает ток-шоу с Путиным в роли ведущего
Фото и видео!

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ФОТО: Сайт BBC

Кукла российского лидера удивила соцсети.

Один из каналов Би-би-си анонсировал выпуск шоу, в котором ведущим станет анимированный президент России Владимир Путин. Шоу получило название «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).

Пресс-служба Би-би-си заявила о том, что два пилотных эпизода уже готовы. Форматом передачи станет ток-шоу, в котором ведущий будет беседовать с пиглашенными реальными гостями, кроме того, в студии будут находиться реальные зрители.

Анимированный Путин заговорит голосом актера Нэтта Тапли (Natt Tapley), который также пишет тексты для своего персонажа. Ведущий будет не только общаться с гостями, но и сможет ходить по студии и, разумеется, сидеть за столом.

Известно, что первыми гостями в студии «Вечера» станут Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell), пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны, и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong).

Между тем соцсети британцы не высказали восторга от нового «героя» Би-би-си. В целом, потенциальные зрители отреагировали на новость негативно.

«Сколько хороших вещей никогда не увидит зритель, потому что вместо них вы заказываете это», «Разве мы еще не достаточно настрадались?», «Это удручает. Что случилось с «Би-би-си»?» - писали они в Твиттере.

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