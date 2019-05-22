«Лицо попроще сделай»: пользователи Сети пристыдили Боню за свежий снимок

В Instagram Боня опубликовала новый пост, в котором рассказала о предстоящей съемке для испанского журнала. Она отметила, что на ней платье ее собственного бренда.

Образ модели дополнили босоножки на шпильке золотистого цвета. Волосы Виктория собрала в аккуратный пучок. А местом для съемки выбрала пирс.

Снимок поклонникам звезды очень понравился. Меньше чем за сутки он набрал 40 тысяч лайков. Но среди доброжелательной аудитории нашлись те, кто не упустил возможность сказать очередную гадость.

"Лицо попроще сделай", – прокомментировала подписчица.