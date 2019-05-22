«Лицо попроще сделай»: пользователи Сети пристыдили Боню за свежий снимок

Российская теле– и радиоведущая, актриса, модель Виктория Боня нашла для себя новое направление. Теперь она выпускает линию дизайнерской одежды.
В Instagram Боня опубликовала новый пост, в котором рассказала о предстоящей съемке для испанского журнала. Она отметила, что на ней платье ее собственного бренда.
Образ модели дополнили босоножки на шпильке золотистого цвета. Волосы Виктория собрала в аккуратный пучок. А местом для съемки выбрала пирс.
Снимок поклонникам звезды очень понравился. Меньше чем за сутки он набрал 40 тысяч лайков. Но среди доброжелательной аудитории нашлись те, кто не упустил возможность сказать очередную гадость.
"Лицо попроще сделай", – прокомментировала подписчица.
В одном из последних интервью модель призналась, что имеет большой доход от продажи дизайнерской одежды. Кстати, почти весь ассортимент ее магазина составляют платья на любой вкус и цвет. Также там можно найти пальто, куртки, джемперы, сообщает Teleprogramma.pro.