«Он во всем меня устраивает»: Рудковская призналась в романе с Биланом

В эфире «Love Radio» жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсер Яна Рудковская призналась, что у нее были романтические отношения с певцом и подопечным Димой Биланом, пишет TopNews.
По словам Рудковской, если бы не состоялся брак со спортсменом, то она продолжила бы встречаться с артистом.
«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — сказала продюсер.
Известно, что жена Плющенко продюсирует Билана уже 14 лет, начиная с 2005 года. Десять лет назад, в 2009-м, она вышла замуж за звездного фигуриста. Кроме того, певец стал крестным сына Яны и Евгения - Александра Плющенко.