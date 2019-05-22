«Он во всем меня устраивает»: Рудковская призналась в романе с Биланом

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — сказала продюсер.