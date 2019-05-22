Фотоновость: парусник «Россия» - главный символ «Алых парусов» - примеряет алые паруса

Проход по акватории Невы российского парусника под алыми парусами в ночь с 23-го на 24-е июня станет очередным подарком Банка «РОССИЯ» для всех выпускников 2019 года, жителей Санкт-Петербурга и гостей города. Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса.

ФОТО: limon.ee

Алые паруса «России» - это почти 900 квадратных метров ткани. При выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 16 узлов - максимальных скоростей, возможных для парусных судов подобного класса.

В этом году по традиции организаторы приготовили множество сюрпризов для самой романтической и волшебной летней ночи. Главный из них уже мерно покачивается на волнах Финского залива.

Напомним, корабль с алыми парусами вновь появился на Неве по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга в 2005 году после перерыва в 26 лет. Он стал для всех выпускников школ символом веры в прекрасное будущее и в чудеса, которые непременно случаются.

ФОТО: limon.ee

По традиции "Алые паруса-2019" отметят на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллиона горожан и гостей Северной столицы.

В ночь с 23-го на 24-е июня акватория Невы озарится тысячами огней от залпов фейерверков, и вместе с «Россией» вчерашние школьники встретят свой первый взрослый рассвет.