Ср, 22.05.2019
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  • Эта неделя будет одной из лучших в году для этих шести знаков Зодиака

Эта неделя будет одной из лучших в году для этих шести знаков Зодиака
Узнай, есть ли ты в списке!

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Солнце официально войдет в Близнецы с 21 мая, сообщает Elite Daily. Отпустите все, о чем вы думали, что вы знали, и будьте готовы измениться, потому что это один из самых универсальных знаков во всем Зодиаке.

Эта универсальность очарует нас всех, и это особенно верно для нескольких знаков Зодиака. Начиная с 20 мая 2019 года это будет лучшая неделя для Близнецов, Весов и Водолея. Переход в Близнецы наполнит паруса, раскрутит мяч и наполнит ваш разум креативными идеями, пишет Lifter.

Время Близнецов устранит застой и освободит от упрямого мышления Деву, Стрельца и Тельца. Им как раз не хватало чего-то стимулирующего и поражающего воображение. Чувствуете себя немного более любознательным? Смеете мыслить нестандартно? Благодарите Близнецов!

Близнецы: ждите финансовых поступлений

Солнце и Меркурий ворвались в ваш первый дом, и вы чувствуете себя на вершине мира. Вы чувствуете себя в гармонии со своей личностью, уверены в том, кто вы есть, и готовы показать всем, из чего вы сделаны. Используйте эту энергию, чтобы найти в себе силы и смелость продвигаться вперед.

На этой неделе Марс, планета силы, сформирует секстиль с Ураном - планетой инноваций, благодаря чему вы увидите деньги в новом свете и поймете, как их лучше всего потратить.

Весы: собирайтесь в путешествие

Приключение зовет вас по имени, так что не отсиживайтесь и не игнорируйте его. Это время, чтобы уехать из города и спрыгнуть с рельсов повседневной жизни. Если вы не можете путешествовать, используйте эту энергию, чтобы открыть свой разум новым перспективам и оживить свою жизнь культурными мероприятиями. Солнце и Меркурий вошли в ваш девятый дом. Это время, когда цели начинают обретать форму.

Водолей: хорошенько повеселитесь

Чувствуете ли вы, как творческий подход влияет на вашу повседневную жизнь? Вы видите мир через более художественную линзу? Пришло время выразить себя и связаться со своим внутренним ребенком, потому что Солнце и Меркурий проникли в ваш пятый дом веселья и удовольствия. Ваше задание? Хорошо проводить время.

В последнее время вы чувствуете себя методичным и продуктивным, когда Марс - планета энергии - проходит через ваш шестой дом труда и здоровья. Позвольте этой энергии увеличить вашу мотивацию, чтобы добиться цели. 

Дева: пришло время отдохнуть

Хотя обычно вы немного переутомлены, когда начинается сезон Близнецов, небесный мир решил дать вам перерыв. Используйте это время, чтобы расслабиться, так как ваш ум наконец-то успокоится. Вам нужен был перерыв, и сейчас самое время его сделать.

Стрелец: начните решать проблемы

Вы продвигаетесь вперед на этой неделе так, как никогда раньше. Вместо того, чтобы избегать своих проблем, вы должны столкнуться с ними лицом к лицу. Что бы это ни было, это то, что произойдет во имя лучшего. Проблемы беспокоили вас слишком долго, пришло время разобраться с ними и отпустить.

Телец: не упустите новые возможности

Что-то удивительное движется и к вам. Вы получите новости, которые вы ждали, и они порадуют вас. Не позволяйте себе думать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подобные возможности появляются не часто. Перестаньте бояться рисковать, время этому благоприятствует.

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