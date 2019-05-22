Ср, 22.05.2019
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  • Ярко и сексуально: Настя Каменских подчеркнула аппетитную фигуру облегающим мини-платьем

Ярко и сексуально: Настя Каменских подчеркнула аппетитную фигуру облегающим мини-платьем

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

На дне рождении Позитива Настя Каменских определенно была одной из самых ярких гостей, пишет Viva.

Настю Каменских можно смело назвать одной из самых сексуальных женщин украинского шоу бизнеса. Раз за разом, выходя на сцену, снимаясь для глянцевых изданий, появляясь на светских вечеринках или даже просто днях рождениях друзей она тщательно продумывает каждый свой образ и в результате выглядит просто восхитительно. Дерзкие мини, ультраяркие цвета, стильные принты, невероятные аксессуары - каждый лук Каменских можно разбирать по деталям!

Для дня рождения своего друга и коллеги Позитива Настя выбрала облегающее мини-платье неонового цвета и стильные белые кроссовки со вставками в тон. Наряд идеально подчеркнул все достоинства фигуры певицы и сделал ее несомненно одной из самых ярких гостьей на вечеринке. Браво, Настя!

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