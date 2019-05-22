Глюкоза без стеснения показала фрагменты пикантной фотосессии

Глюкозу снимал не кто иной, как знаменитый американский режиссер Дейв Машегейн (David Mushegain), который является также фотографом таких звезд как Red Hot Chili Peppers.

Именно он был автором видео к песне U2 - Love Is Bigger Than Anything In Its Way.

Певица написала под снимком, что ей было невероятно приятно работать с таким профессионалом, как Дейв.

Большинство подписчиков были восхищены фигурой Глюкозы, но были и такие, кто посчитал, что исполнительница ведет себя слишком вызывающе.