Глюкоза без стеснения показала фрагменты пикантной фотосессии

Российская исполнительница Глюкоза часто снимается, для модных журналов. Недавно звезда поделилась коротким роликом со съемочной площадки, где можно было разглядеть некоторую часть пикантных подробностей и нескромных нарядов певицы.
Глюкозу снимал не кто иной, как знаменитый американский режиссер Дейв Машегейн (David Mushegain), который является также фотографом таких звезд как Red Hot Chili Peppers.
Именно он был автором видео к песне U2 - Love Is Bigger Than Anything In Its Way.
Певица написала под снимком, что ей было невероятно приятно работать с таким профессионалом, как Дейв.
Большинство подписчиков были восхищены фигурой Глюкозы, но были и такие, кто посчитал, что исполнительница ведет себя слишком вызывающе.
Следом она также опубликовала одну из фотографий, которая была сделана в этот день.