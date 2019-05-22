Ср, 22.05.2019
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Обманутый Виторган жестко ответил на слова Собчак

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Ксения Собчак и Максим Виторган.

ФОТО: Instagram

Из-за расставания с Ксенией Собчак, увлекшейся режиссером Константином Богомоловым, Максим Виторган все еще переживает. Актер эмоционально отреагировал на свежую публикацию гламурной блондинки, пишет Дни.ру.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена стоящей на фоне стены и глядящей куда-то вдаль. Снимок скандально известная телеведущая сопроводила философскими размышлениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках – всегда проявление зла", – написала Собчак.

Публикацию телеведущей заметил ее бывший муж Максим Виторган. По всей видимости, что-то сильно задело актера, поскольку он оставил крайне язвительный комментарий: 

ФОТО: скришот

Собчак предпочла не реагировать на слова бывшего мужа (или сделала это приватно), зато не остались в стороне подписчики телеведущей. Одни призвали актера быть сдержаннее, другие поддержали его, а третьи решили, что Максим Виторган до сих пор переживает расставание с Ксенией Собчак.

Напомним, что в конце 2018 года стало известно об увлечении блондинки режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Говорят, Ксения и Максим провели порознь Новый год и не отметили годовщину свадьбы в феврале. А в марте официально объявили о расставании.

Ксения Собчак не спешит афишировать новые отношения, но и не скрывает, что очень счастлива. Сына Платона они с Максимом Виторганом воспитывают совместно.

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