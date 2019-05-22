Обманутый Виторган жестко ответил на слова Собчак

Из-за расставания с Ксенией Собчак, увлекшейся режиссером Константином Богомоловым, Максим Виторган все еще переживает. Актер эмоционально отреагировал на свежую публикацию гламурной блондинки, пишет Дни.ру.
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена стоящей на фоне стены и глядящей куда-то вдаль. Снимок скандально известная телеведущая сопроводила философскими размышлениями.
"Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках – всегда проявление зла", – написала Собчак.
Публикацию телеведущей заметил ее бывший муж Максим Виторган. По всей видимости, что-то сильно задело актера, поскольку он оставил крайне язвительный комментарий:
Собчак предпочла не реагировать на слова бывшего мужа (или сделала это приватно), зато не остались в стороне подписчики телеведущей. Одни призвали актера быть сдержаннее, другие поддержали его, а третьи решили, что Максим Виторган до сих пор переживает расставание с Ксенией Собчак.
Напомним, что в конце 2018 года стало известно об увлечении блондинки режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Говорят, Ксения и Максим провели порознь Новый год и не отметили годовщину свадьбы в феврале. А в марте официально объявили о расставании.
Ксения Собчак не спешит афишировать новые отношения, но и не скрывает, что очень счастлива. Сына Платона они с Максимом Виторганом воспитывают совместно.