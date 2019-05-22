Обманутый Виторган жестко ответил на слова Собчак

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена стоящей на фоне стены и глядящей куда-то вдаль. Снимок скандально известная телеведущая сопроводила философскими размышлениями.

"Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках – всегда проявление зла", – написала Собчак.

Публикацию телеведущей заметил ее бывший муж Максим Виторган. По всей видимости, что-то сильно задело актера, поскольку он оставил крайне язвительный комментарий:

ФОТО: скришот

Собчак предпочла не реагировать на слова бывшего мужа (или сделала это приватно), зато не остались в стороне подписчики телеведущей. Одни призвали актера быть сдержаннее, другие поддержали его, а третьи решили, что Максим Виторган до сих пор переживает расставание с Ксенией Собчак.

Напомним, что в конце 2018 года стало известно об увлечении блондинки режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Говорят, Ксения и Максим провели порознь Новый год и не отметили годовщину свадьбы в феврале. А в марте официально объявили о расставании.