У Таави и Луизы Рыйвас родился третий ребенок
Бывший премьер-министр, депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас накануне вечером сообщил, что его жена - певица Луиза Рыйвас (девичья фамилия Вярк) - во вторник, 21 мая, родила дочь.
Счастливый отец опубликовал в социальных сетях первые фото из роддома. На снимках букететы цветов и розовая метрика из роддома.
Это уже третий ребенок в семье Рыйвас. Старшей дочери Мийне Риханне уже 10 лет, а сыну Херману исполнилось два года.
Луиза и Таави официально поженились в августе 2017 года.