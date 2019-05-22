Ср, 22.05.2019
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У Таави и Луизы Рыйвас родился третий ребенок
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Taavi ja Luisa Rõivas said kolmanda lapse

ФОТО: Madis Sinivee / Scanpix

Бывший премьер-министр, депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас накануне вечером сообщил, что его жена - певица Луиза Рыйвас (девичья фамилия Вярк) - во вторник, 21 мая, родила дочь.

Счастливый отец опубликовал в социальных сетях первые фото из роддома. На снимках букететы цветов и розовая метрика из роддома.

Это уже третий ребенок в семье Рыйвас. Старшей дочери Мийне Риханне уже 10 лет, а сыну Херману исполнилось два года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Луиза и Таави официально поженились в августе 2017 года.

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