У Таави и Луизы Рыйвас родился третий ребенок

Счастливый отец опубликовал в социальных сетях первые фото из роддома. На снимках букететы цветов и розовая метрика из роддома.

Это уже третий ребенок в семье Рыйвас. Старшей дочери Мийне Риханне уже 10 лет, а сыну Херману исполнилось два года.