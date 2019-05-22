Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей: гороскоп на 22 мая

Овен

Сегодня вам сразу станет понятно, к какому делу приступить в первую очередь. Не пытайтесь что-либо менять, если не хотите нажить врагов, пишет Segodnya.

Телец

День ожидается весьма напряженный, поэтому вам нужно собраться с мыслями и обязательно найти в себе скрытые силы для того, чтобы его пережить.

Близнецы

Не тратьте время на беседы с коллегами на отвлеченные от работы темы. Так же, как и вы, они рискуют упустить какое-то очень важное событие.

Рак

Ваши успехи в карьере могут вызвать зависть со стороны даже тех людей, которые были к вам хорошо настроены. Затаитесь на время, это лучшее решение.

Лев

Кажущееся затишье в делах — это не повод пустить все на самотек. Возможность регулировать ситуацию поможет вам справиться с любыми трудностями.

Дева

Ваши недоброжелатели сделают все возможное для того, чтобы испортить рабочий настрой, а вы поработайте над тем, чтобы эта идея провалилась.

Весы

Если у вас давно назрела необходимость в откровенном разговоре с шефом — знайте, сегодня у вас будет шанс получить все и сразу. Не упустите его.

Скорпион

Сегодня звезды обещают удачный день в финансовом отношении. Вам, возможно, возвратят старые долги, но будет лучше, если предложат новую должность.

Стрелец

Если вы с успехом справились с одним делом, не стоит браться за новое, чтобы вырасти в своих собственных глазах и в глазах.

Козерог

Нынче у вас могут возникнуть проблемы в общении с клиентами, партнерами или поставщиками. Постарайтесь сгладить все неприятные моменты.

Водолей

В случае, если вас беспокоят некие рабочие моменты — лучше выговориться, но в кругу семьи. О ваших переживаниях коллегам знать необязательно.

Рыбы