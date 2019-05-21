Эти продукты вызывают рак!

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм», — перечислил Каприн факторы, из-за которых у человека может развиться онкология. Впрочем, они не ограничены лишь употребляемой пищей. Помимо неправильной еды, к раку могут привести ожирение и малоподвижный образ жизни.