Эти продукты вызывают рак!

Вот список продуктов, которые вам стоит сразу же перестать употреблять в пищу. Было обнаружено, что они вызывают рак и в целом разрушают здоровье, пишет Экспресс-газета.
Главный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн назвал пищевые продукты, употребление которых повышает риск развития рака. В список вошли жирная пища, алкоголь и красное мясо.
«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм», — перечислил Каприн факторы, из-за которых у человека может развиться онкология. Впрочем, они не ограничены лишь употребляемой пищей. Помимо неправильной еды, к раку могут привести ожирение и малоподвижный образ жизни.