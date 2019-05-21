ТОП-5 лучших семьянинов по знаку Зодиака

Чтобы выбрать идеального партнера для семейной жизни, астрологи рекомендуют учитывать его особенности, обусловленные знаком Зодиака. Так, для одних гармония в отношениях всегда останется на первом месте, а для других вовсе не будет считаться ценностью.

Как определить, что ждет в будущем возлюбленных, рассказал Cosmopolitan. Издание представило рейтинг лучших семьянинов по знаку Зодиака, которые будут всегда стараться спасти союз.

1 место — Весы

Строить семейную жизнь так же успешно, как Весы, вряд ли сможет кто-то еще. Если с вами рядом представители этого знака Зодиака, то вы точно забудете о том, что такое ссоры и недомолвки.

Весы умеют превращать каждый день в праздник для себя и для всех вокруг. Легкость, беззаботность и бесконфликтность — вот три главные качества, которую внесут в вашу жизнь представители этого знака.

Однако без недостатков и в этом случае не обходится. Завоевать сердце Весов крайне тяжело. Они склонны выбирать себе в качестве спутников жизни представителей своего же знака.

2 место — Рак

Хотя Раки не всегда умеют поддерживать гармонию в отношениях, без них они просто перестанут полноценно существовать. Семья — главная ценность в жизни представителей этого знака, и если они не найдут себе вторую половинку, то будут горевать всю жизнь.

Любовь для Раков — это вдохновение и мощный мотиватор. Без нее никакие горы для них не будут подвластны.

Впрочем, тем, кто оказался под опекой представителей этого знака, тоже приходится нелегко. Отношение Раков к своим близким можно назвать чрезмерной заботой, от которой их родственникам хочется просто убежать.

3 место — Телец

Тельцы, как и Раки, не могут жить без семьи. Как только они покидают родительский дом, они тут же заводят свой тихий семейный уголок, где царит тишина и покой. И чтобы это состояние осталось неизменным, представители этого знака диктуют домочадцам собственные правила.

Тельцы любят командовать, а потому представляют всех вокруг собственными вассалами. Если дать им спокойно сыграть роль феодала, они завоюют для семьи пару соседних земель, выстроят еще одну крепость, наполнят казну золотом и защитят членов своей тихой обители от захватчиков.

Однако если вы захотите выйти из повиновения, придется нелегко.

4 место — Дева

Слегка отстают от трех главных семьянинов Девы — дело в том, что представители этого знака очень любят воспитывать окружающих. «Я его слепила из того что было, а потом, что было, то и полюбила» — вот принцип, по которому они живут.

Если вас это категорически не устраивает, лучше поискать другого партнера. А для тех, кто согласен с утверждением, что любовь меняет людей, Девы подойдут как нельзя лучше. Умные, заботливые, целеустремленные и, главное, бесконфликтные представители этого знака смогут наполнить любой дом уютом и взаимопониманием.

Можете не сомневаться, родители из Дев получаются самыми лучшими.

5 место — Козерог

На пятой строчке рейтинга лучших семьянинов расположились Козероги. Однако, чтобы прийти к взаимопониманию с ними, нужно запомнить одно правило: хозяином в доме может быть только Козерог, и никаких сомнений. Как он сказал, так и будет.

Правда, если представители этого знака покидают семейную обитель, они перестают управлять домашними делами. Не бойтесь звать всех друзей на жаркие вечеринки — даже если Козерог узнает, в ярость не впадет, а примет вину на себя: сам виноват, что такое допустил.

При этом представители этого знака безоговорочно верят своим родным и близким, поэтому обвести Козерогов вокруг пальца не составит труда. Однако не стоит эти злоупотреблять — вы рискуете потерять хорошего семьянина.

С кем не стоит строить семью