Пять знаков Зодиака, кому всегда снятся вещие сны

Рак

У этого знака невероятно сильно развита интуиция. Раки могут планировать жизнь согласно собственным ощущениям. Они относятся к водной стихии, поэтому чаще всего им снятся сны, предрекающие путешествия, какие-либо перемещения, а также приятные события, связанные с карьерой. Во сне представители знака могут совершать научные открытия и придумывать небывалые изобретения. Кстати, Раки замечательно трактуют чужие сновидения, поэтому если тебя что-то беспокоит, ты гарантированно получишь толковый совет на свой вопрос.

Близнецы

Представителям воздушных знаков часто снятся цветные сны. Они могут видеть в своих сновидениях как грядущие события, так и ошибки, допущенные в прошлом. У Близнецов хорошо развит инстинкт самосохранения, они чувствуют беду еще до ее наступления. Представители знака (если такие есть среди твоих друзей) могут стать путеводной звездой и талисманом, оберегающим от любых несчастий.

Овен

У Овнов крайне богатая фантазия. А их сны невероятно яркие. Именно поэтому представители знака могут давать пророчества в глобальных масштабах. Ведь обычно им снятся события, связанные с мировой историей. И по большей части их сновидения сбываются.

Дева