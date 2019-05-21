Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Певец Влад Топалов привыкает к роли отца. Несколько месяцев назад его супруга, телеведущая Регина Тодоренко, подарила сына Михаила, которого родители также называют Майклом. Пока мама мальчика в разъездах, артисту приходится нянчится с малышом. Иногда он рассказывает поклонникам на странице в социальной сети, каким растет ребенок.

Так, артист признался, почему так много говорит о малыше. «В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены_ и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. И я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается, и сразу все раздражение проходит. Единственное, все никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика. Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить», — поделился впечатлениями Топалов.

Влад показал фотографию с ребенком, сделанную в бассейне. Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.

Влад Топалов с сыном ФОТО: Instagram

Мама и папа Михаила также стараются следить за собой: Влад худеет, а Регина подтягивает фигуру после родов, ведь она уже скинула 20 килограммов. Телеведущая занималась йогой еще во время беременности, а сейчас старается вести активный образ жизни и питаться правильно. Она заказывает специальные боксы еды, чтобы не тратить времени на приготовление блюд. «Задача: к 1 июля быть в форме. Минимум минус 6 килограммов. В идеале, 7-8. Рельеф там и все дела. Исходные данные: вес 86 килограммов, силы отсутствуют, мотивация: есть, еще какая!» — такие задачи поставил себе Топалов.