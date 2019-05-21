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  • Роскошная эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер послала все к дьяволу

Роскошная эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер послала все к дьяволу
Кроме любви!

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Звезда фитнес-бикини Кайса Абнер написала в своем блоге, что закончила отношения с бывшим бойфрендом и нашла новую любовь, сообщает Elu24.

Свое сердце 28-летней красавица Кайса забрала у 30-летнего бодибилдера Саара и отдала силачу Райго Кууснымму. Молодые люди познакомились на чемпионате Европы по фитнесу прошлой весной в Санта-Сусанне, Испания, о чем Кайса написала в своем блоге.

У обоих тогда были партнеры, а у Райго также есть ребенок от предыдущих отношений.

Кайса, благодаря Райго, поняла, «как хорошо разговаривать с тем, кто понимает тебя, принимает твои страхи и слабости». Как объяснила Абнер в своем блоге, в прежних отношениях она не испытывала ничего подобного. Райго тоже отметил, что от предыдущей партнерши он не получал поддержки и понимания.

В течение года оба расстались с прежними партнерами. «Я ушла с оплачиваемой работы, поставила точку в отношениях и пообещала себе, что буду заниматься только тем, что делает меня счастливой», - отмечает фитнес-красотка.

А одну фотографию в Instagram, где Райго держит ее на руках, Кайса подписала так: «Любовь, верность и уважение. Все остальное к дьяволу!»

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