Роскошная эстонская фитнес-красотка Кайса Абнер послала все к дьяволу

Кайса, благодаря Райго, поняла, «как хорошо разговаривать с тем, кто понимает тебя, принимает твои страхи и слабости». Как объяснила Абнер в своем блоге, в прежних отношениях она не испытывала ничего подобного. Райго тоже отметил, что от предыдущей партнерши он не получал поддержки и понимания.

В течение года оба расстались с прежними партнерами. «Я ушла с оплачиваемой работы, поставила точку в отношениях и пообещала себе, что буду заниматься только тем, что делает меня счастливой», - отмечает фитнес-красотка.

А одну фотографию в Instagram, где Райго держит ее на руках, Кайса подписала так: «Любовь, верность и уважение. Все остальное к дьяволу!»