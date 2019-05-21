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Игорь Николаев показал, как отдыхает с трехлетней дочкой в Прибалтике
ФОТО

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ФОТО: instagram.com/igor_nikolaev_music

Популярный российский композитор, исполнитель, автор текстов песен и продюсер Игорь Николаев, как выяснилось, отдыхает сейчас в Юрмале. На своей страничке в Instagram 59-летний музыкант разместил несколько милейших кадров с трехлетней дочерью Вероникой.

«А мы с Никусей уже в Юрмале! Здесь прекрасная погода! А какой воздух!..» - так подписал артист серию фотографий с малышкой, сделанных на латвийском курорте.

Очаровательные кадры получились! А снимала, видимо, супруга, которая поэтому на них не попала.

Напомним, дочь Веронику Игорю Николаеву родила его третья супруга Юлия Проскурякова, с которой они в браке с 2010 года. Девочка родилась 8 октября 2015-го. У музыканта есть еще старшая дочка - тоже Юлия, которой в прошлом году исполнилось 40 лет, она врач и живет в США.

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