Астрологи назвали самых сексуальных мужчин по знаку Зодиака

Женщины доверяют интуиции при выборе партнеров, но о главных достоинствах мужчины можно узнать по знаку Зодиака. В журнале Dailyhoro рассказывается, чем хорош каждый из них.

Овны — самые обаятельные

Типичного представителя этого знака часто преследуют неудачи, которые закаляют его дух. Такой мужчина не привык сдаваться, падать ниц, жаловаться, скулить, во всем и всегда он идет до победного конца. Овен любит играть в романтику, но это точно не самая любимая его игра. Он может легко найти другую, в случае если девушка будет строить из себя недотрогу.

Тельцы — самые желанные

Практически все мужчины, рожденные под покровительством этого созвездия, прекрасны! Большинство Тельцов могут похвастаться выразительными чертами лица, обладают высоким ростом и не страдают от лишнего веса. Они легко компенсирует недостатки своим обаянием. Вокруг представителей этого знака всегда крутятся женщины, падкие на мужскую красоту и деньги.

Близнецы — самые красивые

Сногсшибательных красавцев из Близнецов делает не столько внешность, сколько умение хорошо преподносить себя и продемонстрировали свои таланты. Многие представительницы прекрасного пола теряют голову при виде мужчин, рожденных под этим знаком. Однако бессознательное очарование со временем меркнет, и женщина начинает понимать, что всего лишь пополнила коллекцию разбитых сердец.

Раки — самый аристократичные

Мужчины-Раки всегда становились объектом желания окружающих женщин. Их выделяет из толпы врожденная аристократичность, что многие находят очень сексуальными. Истинный представитель этого знака дорожит традициями и любовью своей избранницы. Он обходителен, внимателен, верен, при этом обладает тонкой душевной организацией. Чувствительность и эмоциональность помогают Раку блестяще понимать женщин и добиваться их расположения.

Львы — самые привлекательные

Где бы ни появлялся Лев, он всегда излучает уверенность в себе и привлекает всеобщее внимание. Мужчина этого знака завоевывает сердца с помощью харизмы, привлекательности и природного шарма. Его «главное оружие» — выразительная улыбка, которая очаровывает и завораживает всех женщин.

Девы — самые обольстительные

Типичный представитель этого знака — это мужчина, который постоянно занимается личностным развитием. Он привык анализировать то, что происходит в его внутреннем мире, и готов помочь своей избраннице справиться со всеми страхами и комплексами. Замкнутым по своей природе, Девам почти всегда удается выстроить счастливые и весьма успешные отношения. Они бывают скупы на эмоции, что делает образ загадочным и таинственным в глазах женщин.

Весы — самые харизматичные

Мужчины-Весы от природы обладают неотразимой красотой тела. Им также не занимать и внутреннего совершенства — они умны, талантливы, обладают тонким вкусом и не лишены чувства прекрасного. Представители этого знака могут быть очень требовательными при выборе спутницы. Женщина должна во всем ему соответствовать и быть безупречно красивой. Но та, которую он выберет, будет по достоинству вознаграждена!

Скорпионы — самые сексуальные