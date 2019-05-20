Пн, 20.05.2019
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Лариса Гузеева угрожает обидчикам своей дочери

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Лариса Гузеева

ФОТО: Instagram

Актриса и телеведущая в социальных сетях предупредила критикующих ее дочь пользователей о том, что обижать ее детей нельзя, пишет Пятый канал.

Поклонники Ларисы Гузеевой знают, как трепетно она относится к своим детям. Особенно болезненно актриса реагирует на критику в адрес младшей дочери Ольги. Столкнувшись в очередной раз с волной негатива по отношению к ней, Гузеева разразилась гневной публикацией в Instagram. Звезда в ультимативной форме велела хейтерам оставить в покое ее семью и даже пригрозила расправой.

«Даже в диалог вступать с вами не буду — не трогать! Огребете! Уже предупреждала», — заявила телеведущая.

Вероятно, Гузеева быстро осознала, что повела себя некорректно, поскольку публикация в скором времени была удалена. Однако пользователи все же успели сделать скриншот резкого обращения Ларисы к недовольным.

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