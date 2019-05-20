Лариса Гузеева угрожает обидчикам своей дочери

Поклонники Ларисы Гузеевой знают, как трепетно она относится к своим детям. Особенно болезненно актриса реагирует на критику в адрес младшей дочери Ольги. Столкнувшись в очередной раз с волной негатива по отношению к ней, Гузеева разразилась гневной публикацией в Instagram. Звезда в ультимативной форме велела хейтерам оставить в покое ее семью и даже пригрозила расправой.