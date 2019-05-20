Гормональный сбой? Анну Седокову разносит на глазах

«Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат был плюс 1,5 килограмма от того веса, от которого мне нужно было худеть. Итак, я на интервальном голодании с этого дня», — написала знаменитость в своем аккаунте в Instagram.
нна Седокова призналась, что читала об этом способе похудения, однако до поры до времени не обращала на него внимания — а зря. Ведь интервальное голодание получило распространение во всем мире, в том числе в США. В частности, его использовал актер Хью Джекман при подготовке к съемкам.
«Еще давно читала об этом в журнале, но не обратила внимания, а зря. В Америке методику уже давно практикуют, и даже есть приложение-таймер, который устанавливаешь ты сам в зависимости от своего распорядка дня, а оно рассчитывает твой следующий прием пищи так, чтобы добиться 13 или 16 часов голодания в сутки. Создатель приложения, кстати, вдохновился Хью Джекманом, который использовал метод голодания во время подготовки к роли Росомахи», — сообщила Седокова. Пользователи Интернета между тем разошлись во мнении по поводу диеты и физического состояния Седоковой. Большинство подписчиков указывают, что она находится в прекрасной форме. Другие же высказывают опасения — ведь резкий набор веса даже на фоне диет может свидетельствовать о серьезном гормональном сбое.