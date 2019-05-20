Гормональный сбой? Анну Седокову разносит на глазах

36-летняя певица Анна Седокова заметно пополнела, несмотря на жесткие диеты. Экс-солистка группы «ВИА Гра» пожаловалась, что за последние дни она поправилась на 1,5 килограмма. Седокова призналась, что «ненавидит весы», и решила попробовать новую методику похудения.

«Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат был плюс 1,5 килограмма от того веса, от которого мне нужно было худеть. Итак, я на интервальном голодании с этого дня», — написала знаменитость в своем аккаунте в Instagram.

нна Седокова призналась, что читала об этом способе похудения, однако до поры до времени не обращала на него внимания — а зря. Ведь интервальное голодание получило распространение во всем мире, в том числе в США. В частности, его использовал актер Хью Джекман при подготовке к съемкам.