Деми Роуз отметила рекордное число подписчиков в Instagram, показав, за что ее так любят

Деми не перестает радовать поклонников всё новыми и новыми горячими снимками. А они в свою очередь платят ей лайками и восторженными комментариями. "Британская Ким Кардашьян" так полюбилась в "Инстаграме", что число ее подписчиков постоянно растёт и достигло впечатляющих размеров — теперь у нее девять миллионов фанатов.

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Девушка отпраздновала новую цифру, выложив эффектные снимки в чёрном платье с глубоким декольте, подчёркивающим формы, за которые многим так нравится модель. Также в сториз Деми отметила, что очень любит своих фанатов и хочет радовать их ещё больше.

Люблю вас! Надеюсь, что буду вдохновлять вас всё больше и больше. <...> 2018-й был для меня непростым, я потеряла отца и чувствовала себя немного отчуждённой. Но 2019-й — мой год, лучшее впереди, —