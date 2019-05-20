Пн, 20.05.2019
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  • Деми Роуз отметила рекордное число подписчиков в Instagram, показав, за что ее так любят

Деми Роуз отметила рекордное число подписчиков в Instagram, показав, за что ее так любят

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Деми Роуз.

ФОТО: KGC-172/182 / Craig/Aaron/GoffPhotos.com

24-летняя британская модель продолжает наслаждаться растущей популярностью и теперь отметила на этом пути новую веху.

Деми не перестает радовать поклонников всё новыми и новыми горячими снимками. А они в свою очередь платят ей лайками и восторженными комментариями. "Британская Ким Кардашьян" так полюбилась в "Инстаграме", что число ее подписчиков постоянно растёт и достигло впечатляющих размеров — теперь у нее девять миллионов фанатов.

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Девушка отпраздновала новую цифру, выложив эффектные снимки в чёрном платье с глубоким декольте, подчёркивающим формы, за которые многим так нравится модель. Также в сториз Деми отметила, что очень любит своих фанатов и хочет радовать их ещё больше.

Люблю вас! Надеюсь, что буду вдохновлять вас всё больше и больше. <...> 2018-й был для меня непростым, я потеряла отца и чувствовала себя немного отчуждённой. Но 2019-й — мой год, лучшее впереди, —

написала Деми. 

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