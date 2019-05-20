Можно купить: Железный трон из «Игры престолов» продадут на аукционе

Знаменитый Железный трон из американского сериала "Игра престолов" продадут на аукционе 27 июня 2019 года. Подробная информация о торгах появится в скором времени на сайте Profiles In History. Об этом сообщает Empire.

"Сколько ненависти и кровопролития можно было бы избежать, если бы герои "Игры престолов" знали, что Железный трон можно просто купить на аукционе", – пишет автор издания.

Напомним, последний эпизод финального сезона "Игры престолов"вышел 19 мая. Перед премьерой творческая команда сериала предложила фанатам поучаствовать в квесте, о начале которого телеканал HBO объявил 18 марта. С тех пор на сайте раз в несколько дней появлялись новые видео, где главный атрибут короля Вестероса был показан в разных локациях. А поклонники саги состязались в его поиске.

ФОТО: Billy Bennight / ZUMAPRESS.com