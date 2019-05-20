Держите себя в руках! Дженнифер Лопес выпустила зажигательный ремикс лета

Автором ремикса выступил DJ Steve Aoki. Видео появилось на YouTube-канале вызвало бурную реакцию поклонников артистки и пользователей в сети.

В ролике 49-летня звезда показала свою фигуру в великолепной спортивной форме, а также станцевала у пилона. Некоторые поклонники отметили, что в клипе сцена со стриптизершами является довольно неприличной, но Дженнифер выглядит в ней роскошно.