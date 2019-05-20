Пн, 20.05.2019
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Держите себя в руках! Дженнифер Лопес выпустила зажигательный ремикс лета
ГОРЯЧО!

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ФОТО: скриншот

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая дала неожиданное интервью, просто зажгла в новом соблазнительным клипе. Этот ролик стал ремиксом к ее песне Medicine. 

Автором ремикса выступил DJ Steve Aoki. Видео появилось на YouTube-канале вызвало бурную реакцию поклонников артистки и пользователей в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В ролике 49-летня звезда показала свою фигуру в великолепной спортивной форме, а также станцевала у пилона. Некоторые поклонники отметили, что в клипе сцена со стриптизершами является довольно неприличной, но Дженнифер выглядит в ней роскошно.

Оригинальный ролик и ритмичный трек Лопес записала с рэпером French Montana. В клипе Джей Ло меняет несколько нарядов и предстает в разных соблазнительных образах. То певица сидит на карусели в ковбойских сапогах и шляпе, то дефилирует в платье с высокими разрезами. Также она примерила боди, танцуя на шесте.

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