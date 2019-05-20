Держите себя в руках! Дженнифер Лопес выпустила зажигательный ремикс лета
Популярная певица Дженнифер Лопес, которая дала неожиданное интервью, просто зажгла в новом соблазнительным клипе. Этот ролик стал ремиксом к ее песне Medicine.
Автором ремикса выступил DJ Steve Aoki. Видео появилось на YouTube-канале вызвало бурную реакцию поклонников артистки и пользователей в сети.
В ролике 49-летня звезда показала свою фигуру в великолепной спортивной форме, а также станцевала у пилона. Некоторые поклонники отметили, что в клипе сцена со стриптизершами является довольно неприличной, но Дженнифер выглядит в ней роскошно.
Оригинальный ролик и ритмичный трек Лопес записала с рэпером French Montana. В клипе Джей Ло меняет несколько нарядов и предстает в разных соблазнительных образах. То певица сидит на карусели в ковбойских сапогах и шляпе, то дефилирует в платье с высокими разрезами. Также она примерила боди, танцуя на шесте.