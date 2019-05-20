Бузова выложила фото с разбитыми коленями

Совсем недавно Ольга рассказала в своём Instagram, что ее постигло разочарование в мужчинах. А теперь фанатам снова пришлось переживать за свою любимицу. Певица пощекотала им нервы, выложив страшные снимки, где она предстала с разбитыми коленями.

При этом пост девушка снабдила философской подписью про успех. Она отметила: чтобы его добиться, ей приходится очень много работать и порой страдать. Певица заявила, что у нее есть цель, к которой она таким образом идет.

«Успех — это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И оно того стоит», - пишет Бузова.