Пугачева и Галкин отгрохают часовню на территории замка в деревне Грязь

Канадский церсис украсит сад Пугачевой Instagram

Рядом с часовней Галкин собирается разбить парк, где Алла Борисовна будет неспешно бродить после общения с Богом. Там по задумке хозяина высадят традиционные для Подмосковья яблони, липы, рябину, иргу, конский каштан и другие деревья, которые наполнят воздух полезными фитонцидами, а весной и ранним летом зажгут благоухающие канделябры соцветий, радуя глаз звездной пенсионерки.

Максим настаивал, что обязательно хочет посадить и сакуру, но чета Буйновых отговорила: