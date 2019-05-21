Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции: гороскоп на 21 мая

Овен

От вашего настроения сегодня будет зависеть атмосфера в коллективе. Постарайтесь зарядить окружающих оптимизмом, и день пройдет легко и быстро.

Телец

Первый рубеж из намеченных дел вы взяли. Но расслабляться рано, ведь впереди следующий, не менее важный этап. А ваши родные помогут его преодолеть.

Близнецы

Отличный день для того, чтобы созвать друзей у себя дома. И пусть вас не смущает, что сегодня рабочий день. Приятный вечер даст вам силы и зарядит энергией.

Рак

Нынче звезды не рекомендуют говорить о делах и делиться с кем-то планами на будущее. Есть вероятность, что вам помешают их осуществить.

Лев

Сегодня важно будет адаптироваться к работе как можно быстрее, поскольку обстоятельства требуют вашего немедленного вмешательства в текущие дела.

Дева

Рабочий день сегодня подойдет к концу настолько неожиданно, что вы даже оглянуться не успеете. Правда, завершить все начатые дела тоже не получится.

Весы

Самое время для построения далеко идущих планов. Вам удастся продумать все до мельчайших деталей, и вы сможете ни от кого не зависеть.

Скорпион

Если вы давно подумывали о расширении сферы деятельности, то сейчас самое время. Реализуйте свои идеи и наслаждайтесь результатом.

Стрелец

У вас могут возникнуть проблемы, если не сумеете контролировать эмоции. Умение добиваться целей — хорошая черта, но идти напролом – не самая лучшая идея.

Козерог

Не верьте никому на слово, тщательно проверяйте всю информацию. Необходимо бороться с лживыми сведениями и отстаивать свои интересы.

Водолей

Вы всегда вдохновляете своим примером людей на подвиги, теперь пусть окружающие сами учатся решать свои проблемы, а вы можете позволить себе отдохнуть.

Рыбы