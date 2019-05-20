Вот хулиганка! В Сети появились озорные фото с Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская родила троих детей от принца Уильяма. Но, несмотря на это, она находит время на посещение различных мероприятий. Также Кейт принимает участие и в фотосессиях.
37-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в новой фотосессии. На снимках герцогиня Кембриджская позирует, сидя на качелях-тарзанке. Возлюбленная принца Уильяма примерила джинсы, рубашку и практичные ботинки на шнуровке, отказавшись от привычных шляпок и платьев. Фотосессия была сделана за несколько дней до открытия ежегодной выставки цветов, которая состоится в Челси. На ней Кейт представит сад «Назад к природе».
Вместе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон воспитывает троих детей: 5-летнего Джорджа Александра Луи, 4-летнюю дочь Шарлотту Елизавету Диану и маленького принца Луи Артура Чарльза. Малыш появился на свет в апреле 2018 года. Ни для кого не секрет, что герцогиня Кембриджская во время беременности страдала от сильного токсикоза и находилась под присмотром опытных врачей.
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