Вот хулиганка! В Сети появились озорные фото с Кейт Миддлтон

37-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в новой фотосессии. На снимках герцогиня Кембриджская позирует, сидя на качелях-тарзанке. Возлюбленная принца Уильяма примерила джинсы, рубашку и практичные ботинки на шнуровке, отказавшись от привычных шляпок и платьев. Фотосессия была сделана за несколько дней до открытия ежегодной выставки цветов, которая состоится в Челси. На ней Кейт представит сад «Назад к природе».