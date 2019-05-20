Пн, 20.05.2019
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Еще соблазнительнее, чем раньше! Мать четырех детей Сильвия Ильвес похвасталась фигурой

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Silvia Ilves näitas rannavormi.

ФОТО: Instagram

Эстонская веоланчелистка, которая в декабре в четвертый раз стала матерью, опубликовала в Instagram свежее фото в бикини.

26-летняя Сильвия Ильвес, которая в 2009 году в составе группы Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении», показала свою фигуру и сопроводила публикацию своими размышлениями.

«Ты готов к пляжному сезону? Я люблю загорелое тело и стараюсь пользоваться возможностью наполнить организм D-витамином. Сегодняшний день позволил насладиться солнечным теплом, что подарило такое хорошее настроение!» - пишет Ильвес. 

Смотри фото!

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