Еще соблазнительнее, чем раньше! Мать четырех детей Сильвия Ильвес похвасталась фигурой

Эстонская веоланчелистка, которая в декабре в четвертый раз стала матерью, опубликовала в Instagram свежее фото в бикини.
26-летняя Сильвия Ильвес, которая в 2009 году в составе группы Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении», показала свою фигуру и сопроводила публикацию своими размышлениями.
«Ты готов к пляжному сезону? Я люблю загорелое тело и стараюсь пользоваться возможностью наполнить организм D-витамином. Сегодняшний день позволил насладиться солнечным теплом, что подарило такое хорошее настроение!» - пишет Ильвес.
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