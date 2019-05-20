Астрологи назвали четыре пары по знаку Зодиака, которые будут любить друг друга до конца дней

Так, по мнению специалистов, первыми представителями преданности на всю жизнь являются Стрельцы и Девы. И хотя этот союз считают сложным, вместе такие люди могут, что называется, сворачивать горы. Дева-однолюб готова сразу же связать свою жизнь со Стрельцом. Она способна не только изменить своего возлюбленного, но и подчинить его своей воле. Несмотря на сопротивление Стрельца, в конце концов он отдаться чувствам, и тогда этот союз станет крепче «каменных пород», пишет TopNews.

Весы и Овен также могут составить идеальную пару, и в эти отношения не сможет вмешаться никакая сила. Представители этих знаков смотрят друг на друга со священным трепетом и чувствуют преданность. Однако у этой пары может произойти кризисный перелом, но если им удастся преодолеть непростой период, то их отношений уже ничто не сможет разрушить.

Лев и Рыбы станут той парой, любовь в которой не уйдет и не «замылится» с годами. Когда эти знаки встречаются, то у них тут же возникает желание быть вместе несмотря ни на что. Они понимают друг друга буквально интуитивно и могут не пользоваться словами. Однако Лев предпочитает энергичную жизнь и склонен диктовать свои условия, тогда как эмоциональным Рыбам лучше не торопиться и делать все с расстановкой.