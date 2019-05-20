Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби: гороскоп на 20 мая

Овен

Хотите добиться успеха — постарайтесь сегодня быть хорошим собеседником. Будьте раскованны, откровенны и внимательно слушайте своего визави, пишет Segodnya.

Телец

Найдите время и место, чтобы выплеснуть все переживания, которые вы храните внутри себя. Но все же думайте, что говорите, не навлекайте на себя неприятности.

Близнецы

Будьте осторожны в высказываниях. При произнесении, казалось бы, безобидной, на ваш взгляд, фразы вы умудритесь задеть того, от кого зависит ваш успех.

Рак

Действуйте согласно намеченному плану и не пытайтесь идти на поводу у обстоятельств. Все, что вы наметили на сегодня, должно быть обязательно выполнено.

Лев

Можете утешать себя тем, что вы приближаетесь к заслуженному отдыху. Больше нынче утешаться будет нечем — предстоит серьезно потрудиться.

Дева

Успешно сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет благоприятен для восстановления душевных сил. Используйте все данные вам возможности.

Весы

Не стоит переживать из-за пустяков, успокойтесь, пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.

Скорпион

Работать сегодня будет крайне непросто. Если есть возможность переключиться на некие неважные дела — займитесь ими, чтобы не навредить себе.

Стрелец

В этот день велика вероятность того, что именно ваша фирма выиграет тендер, это положительно отразится на вашем материальном положении.

Козерог

Вы можете найти себе новое хобби, которое сильно вас увлечет. В связи с этим вы рискуете меньше времени уделять работе, чего никак нельзя допустить.

Водолей

Чем скорее вы справитесь с непосредственными обязанностями, тем быстрее наступит долгожданный отдых. Только не забывайте о качестве работы.

Рыбы