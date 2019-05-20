Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби: гороскоп на 20 мая

Скорее читайте астрологический прогноз на 20 мая для всех знаков Зодиака.
Овен
Хотите добиться успеха — постарайтесь сегодня быть хорошим собеседником. Будьте раскованны, откровенны и внимательно слушайте своего визави, пишет Segodnya.
Телец
Найдите время и место, чтобы выплеснуть все переживания, которые вы храните внутри себя. Но все же думайте, что говорите, не навлекайте на себя неприятности.
Близнецы
Будьте осторожны в высказываниях. При произнесении, казалось бы, безобидной, на ваш взгляд, фразы вы умудритесь задеть того, от кого зависит ваш успех.
Рак
Действуйте согласно намеченному плану и не пытайтесь идти на поводу у обстоятельств. Все, что вы наметили на сегодня, должно быть обязательно выполнено.
Лев
Можете утешать себя тем, что вы приближаетесь к заслуженному отдыху. Больше нынче утешаться будет нечем — предстоит серьезно потрудиться.
Дева
Успешно сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет благоприятен для восстановления душевных сил. Используйте все данные вам возможности.
Весы
Не стоит переживать из-за пустяков, успокойтесь, пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.
Скорпион
Работать сегодня будет крайне непросто. Если есть возможность переключиться на некие неважные дела — займитесь ими, чтобы не навредить себе.
Стрелец
В этот день велика вероятность того, что именно ваша фирма выиграет тендер, это положительно отразится на вашем материальном положении.
Козерог
Вы можете найти себе новое хобби, которое сильно вас увлечет. В связи с этим вы рискуете меньше времени уделять работе, чего никак нельзя допустить.
Водолей
Чем скорее вы справитесь с непосредственными обязанностями, тем быстрее наступит долгожданный отдых. Только не забывайте о качестве работы.
Рыбы
Сегодня ни в коем случае не идите на риск и уж тем более не пытайтесь обвести кого-то вокруг пальца. Таким образом вы можете серьезно навредить себе.