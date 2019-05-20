Неожиданный поворот! Победитель «Евровидения-2019» может быть дисквалифицирован

Скандалы, сопровождавшие нынешнее "Евровидение" задолго до его старта и в этот раз как-то особенно уж кучно, не собираются, похоже, прекращаться и после: победителя конкурса уличили в нарушении одного из главных его правил.
Неравнодушные пользователи обнаружили на YouTube видео выступления призера "Евровидения-2019", представителя Голландии, 25-летний Дункана Лоуренса, датированное июнем 2017 года. Где Лоуренс исполняет композицию, принесшую ему победу - песню Arcade.
"Привет, Дункан Лоуренс, добро пожаловать в Тель-Авив. Итак, у меня к вам очень непростой вопрос: ваша песня была выпущена до 1 сентября 2018 года?" - интересуются внимательные юзеры.
После чего в комментариях разворачивается дискуссия, включающая активность русскоязычных пользователей, считающих, что хоть "песня, конечно, классная, но правила есть правила". И случившееся - "попадос".
В том смысле, что на конкурсе должны быть представлены композиции, которых до установленного срока не было в репертуаре участников и которые не исполнялись публично. Напомним, подобная история случилась с певицей с Украины Джамалой, однако санкций в её отношении не последовало.
С другой стороны, напоминают комментаторы, жесткие правила распространяется только на "коммерческие релизы". Так что не исключено, что грубого нарушения нет. Но вопрос все равно должен быть пристально изучен и здесь действительно присутствует "серьезная проблема".
Кроме того, Лоуренса бросились упрекать и в обмане другого рода: парень постарался не афишировать, что он гей - чтобы не потерять голоса девочек-поклонниц, как считают наблюдатели.
Дункан Лоуренс набрал с "Аркадой" 492 балла. Итальянец Mahmood набрал 465 баллов, заняв второе место. Представитель России Сергей Лазарев набрал 369 баллов, вновь заняв на конкурсе третье место