Неожиданный поворот! Победитель «Евровидения-2019» может быть дисквалифицирован

Неравнодушные пользователи обнаружили на YouTube видео выступления призера "Евровидения-2019", представителя Голландии, 25-летний Дункана Лоуренса, датированное июнем 2017 года. Где Лоуренс исполняет композицию, принесшую ему победу - песню Arcade.

"Привет, Дункан Лоуренс, добро пожаловать в Тель-Авив. Итак, у меня к вам очень непростой вопрос: ваша песня была выпущена до 1 сентября 2018 года?" - интересуются внимательные юзеры.

После чего в комментариях разворачивается дискуссия, включающая активность русскоязычных пользователей, считающих, что хоть "песня, конечно, классная, но правила есть правила". И случившееся - "попадос".

В том смысле, что на конкурсе должны быть представлены композиции, которых до установленного срока не было в репертуаре участников и которые не исполнялись публично. Напомним, подобная история случилась с певицей с Украины Джамалой, однако санкций в её отношении не последовало.

С другой стороны, напоминают комментаторы, жесткие правила распространяется только на "коммерческие релизы". Так что не исключено, что грубого нарушения нет. Но вопрос все равно должен быть пристально изучен и здесь действительно присутствует "серьезная проблема".

Кроме того, Лоуренса бросились упрекать и в обмане другого рода: парень постарался не афишировать, что он гей - чтобы не потерять голоса девочек-поклонниц, как считают наблюдатели.