Вс, 19.05.2019
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Не до секса. Главные интимные претензии мужей к женам
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Пара. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Одна из главных причин семейных расставаний — неудовлетворенность в сексе. Интимная жизнь в семье может прекращаться на дни, недели и даже годы. А уход мужа из семьи чаще всего связан с отсутствием интима. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных мужских претензий к женам разобрал Лайф.

Жена не проявляет инициативу

Говорить о сексе должен муж. Жена ждет. При таком подходе совсем нет наступательной эротической активности. И чувства угасают.

Нет развратного нижнего белья

«Заводящие» чулки, соблазнительные боди или халатики в гардеробе отсутствуют. А то белье, что есть, не возбуждает фантазию.

Нигде, кроме дома

Жена категорически против секса там, где нет кровати и душа. Это исключает спонтанный секс и убивает интригу в отношениях.

Стесняется своего тела

Она не умеет красиво раздеваться, смущается от интимных игр при свете. Отрицает эротические фильмы. Секс становится обязанностью.

Классические позы и никаких экспериментов

Одна, две, максимум три позы — всё разнообразие семейных постельных утех. А даже намек на оральный секс приводит к скандалу.

Главное — спокойно ждать, пока всё не закончится

Жена не совершает страстных движений телом навстречу, а мирно лежит и следит, чтобы муж не сделал чего-нибудь «непозволительного».

Секс по расписанию

Жена против секса в дневное время. Она считает, что для интимных утех есть конкретное время — ночь. И конкретное место — спальня.

Психологи советуют не бояться разнообразить свою сексуальную жизнь

Секс — это зона животных инстинктов. Делая его скучным и «правильным», можно убить возбуждение и в итоге разрушить семью.

 

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