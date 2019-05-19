Не до секса. Главные интимные претензии мужей к женам
Одна из главных причин семейных расставаний — неудовлетворенность в сексе. Интимная жизнь в семье может прекращаться на дни, недели и даже годы. А уход мужа из семьи чаще всего связан с отсутствием интима. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных мужских претензий к женам разобрал Лайф.
Жена не проявляет инициативу
Говорить о сексе должен муж. Жена ждет. При таком подходе совсем нет наступательной эротической активности. И чувства угасают.
Нет развратного нижнего белья
«Заводящие» чулки, соблазнительные боди или халатики в гардеробе отсутствуют. А то белье, что есть, не возбуждает фантазию.
Нигде, кроме дома
Жена категорически против секса там, где нет кровати и душа. Это исключает спонтанный секс и убивает интригу в отношениях.
Стесняется своего тела
Она не умеет красиво раздеваться, смущается от интимных игр при свете. Отрицает эротические фильмы. Секс становится обязанностью.
Классические позы и никаких экспериментов
Одна, две, максимум три позы — всё разнообразие семейных постельных утех. А даже намек на оральный секс приводит к скандалу.
Главное — спокойно ждать, пока всё не закончится
Жена не совершает страстных движений телом навстречу, а мирно лежит и следит, чтобы муж не сделал чего-нибудь «непозволительного».
Секс по расписанию
Жена против секса в дневное время. Она считает, что для интимных утех есть конкретное время — ночь. И конкретное место — спальня.
Психологи советуют не бояться разнообразить свою сексуальную жизнь
Секс — это зона животных инстинктов. Делая его скучным и «правильным», можно убить возбуждение и в итоге разрушить семью.