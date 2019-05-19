Не до секса. Главные интимные претензии мужей к женам

Жена не проявляет инициативу

Говорить о сексе должен муж. Жена ждет. При таком подходе совсем нет наступательной эротической активности. И чувства угасают.

Нет развратного нижнего белья

«Заводящие» чулки, соблазнительные боди или халатики в гардеробе отсутствуют. А то белье, что есть, не возбуждает фантазию.

Нигде, кроме дома

Жена категорически против секса там, где нет кровати и душа. Это исключает спонтанный секс и убивает интригу в отношениях.

Стесняется своего тела

Она не умеет красиво раздеваться, смущается от интимных игр при свете. Отрицает эротические фильмы. Секс становится обязанностью.

Классические позы и никаких экспериментов

Одна, две, максимум три позы — всё разнообразие семейных постельных утех. А даже намек на оральный секс приводит к скандалу.

Главное — спокойно ждать, пока всё не закончится

Жена не совершает страстных движений телом навстречу, а мирно лежит и следит, чтобы муж не сделал чего-нибудь «непозволительного».

Секс по расписанию

Жена против секса в дневное время. Она считает, что для интимных утех есть конкретное время — ночь. И конкретное место — спальня.

Психологи советуют не бояться разнообразить свою сексуальную жизнь