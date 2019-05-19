Новый тренд: купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны

Крой верха обычного раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна ее поддерживать и, естественно, прикрывать. Но такую красивую грудь не грех показать со всех сторон.

Телезвезды, фешн- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды. В таком купальнике удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и застыть в неестественной позе для фото, а потом собирать десятки тысяч лайков и восторженных комментариев в Instagram — вполне.

Собсвтенно, следовать новому тренду просто: достаточно купить верхнюю часть на размер меньше.