Новый тренд: купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны
Глубоким декольте уже никого не удивишь, поэтому звезды Instagram, заработавшие любовь подписчиков благодаря соблазнительным формам, время от времени примеряют новые откровенные модели купальников, пишет Лайф.
Крой верха обычного раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна ее поддерживать и, естественно, прикрывать. Но такую красивую грудь не грех показать со всех сторон.
Телезвезды, фешн- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды. В таком купальнике удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и застыть в неестественной позе для фото, а потом собирать десятки тысяч лайков и восторженных комментариев в Instagram — вполне.
Собсвтенно, следовать новому тренду просто: достаточно купить верхнюю часть на размер меньше.