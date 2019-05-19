Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 мая 2019 года

Овен

У Овнов начинается время, когда стоит сфокусировать свои силы на сфере любви. Звезды и планеты помогут людям этого знака найти свою вторую половинку. Тем же, кто уже находится в отношениях, звезды подскажут путь к гармонии и взаимопониманию. В привлечении любви помогут также специальные обряды. Еще полезным будет хорошее настроение, которым стоит безвозмездно делиться с окружающими.

Овны останутся одними из немногих, кого Вселенная не заставит быть хитрыми. Открытая душа и сердце этих людей помогут им найти новых друзей, показать всем свое истинное лицо, ведь они по своей сути и являются таковыми. Словом, эта неделя просто идеальна для того, чтобы понравиться окружающим и произвести впечатление на всех.

Телец

У Тельцов, которые сейчас связаны любовью с другим человеком, может начаться период проблем. Каждый знак Зодиака переживает кризис отношений по-своему, но на этой неделе лучше преодолевать трудности вместе. Не стоит бежать с тонущего корабля. Можно спасти любовь, дружбу, родственные или партнерские отношения — только сейчас невозможное возможно.

С 21 по 23 число Тельцам лучше быть осторожнее с бессознательной частью своего мышления. Она может завести их в глухие дебри. Это значит, что на интуицию пока полагаться не стоит. Лучше на этой неделе не делать резких шагов в ту или иную сторону. Пусть все идет своим чередом, без спешки и лишних проблем. Грядут большие перемены, о которых Тельцы даже не догадываются. Не нужно торопить события.

Близнецы

Близнецы станут более чувствительными на этой неделе. Всему виной звезды, поэтому не стоит бить тревогу и искать в себе какие-то изъяны. Проблемы будут восприниматься более остро, но и радость станет более яркой. Желательно ждать позитивных изменений, надеяться на них. Существует семь событий, которые предупреждают о переменах к лучшему. Лучше стараться замечать эти знаки судьбы.

Сострадание и милосердие — качества сильных людей. Нужно показать всему миру их наличие. Добро, подаренное окружающим, вернется в двойном размере. Во Вселенной все взаимосвязано, поэтому Близнецам не стоит переживать, что они останутся обделенными вниманием. Самое лучшее удовольствие сейчас — это удовольствие от помощи близким, друзьям и коллегам.

Рак

Большая удача ждет Раков лишь к концу недели. Это значит, что работать и вести дела желательно осторожнее. Отдых на выходных должен быть активным. Не стоит сидеть дома или в уединении. Нужно находиться среди людей, совершать яркие поступки и веселиться. Звезды могут увлечь Раков за собой в мир иллюзий, поэтому нежелательно воспринимать всерьез предчувствия и надежды. Нужно оперировать фактами и доверять людям, которые не лгут.