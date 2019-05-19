Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 мая 2019 года

Василиса Володина — не только опытный и авторитетный астролог. Еще она отличный психолог, поэтому ее советы можно назвать особенно важными, ведь она глубоко понимает саму суть человеческой натуры. Гороскоп предлагает сайт dailyhoro.ru.
Овен
У Овнов начинается время, когда стоит сфокусировать свои силы на сфере любви. Звезды и планеты помогут людям этого знака найти свою вторую половинку. Тем же, кто уже находится в отношениях, звезды подскажут путь к гармонии и взаимопониманию. В привлечении любви помогут также специальные обряды. Еще полезным будет хорошее настроение, которым стоит безвозмездно делиться с окружающими.
Овны останутся одними из немногих, кого Вселенная не заставит быть хитрыми. Открытая душа и сердце этих людей помогут им найти новых друзей, показать всем свое истинное лицо, ведь они по своей сути и являются таковыми. Словом, эта неделя просто идеальна для того, чтобы понравиться окружающим и произвести впечатление на всех.
Телец
С 21 по 23 число Тельцам лучше быть осторожнее с бессознательной частью своего мышления. Она может завести их в глухие дебри. Это значит, что на интуицию пока полагаться не стоит. Лучше на этой неделе не делать резких шагов в ту или иную сторону. Пусть все идет своим чередом, без спешки и лишних проблем. Грядут большие перемены, о которых Тельцы даже не догадываются. Не нужно торопить события.
Близнецы
Близнецы станут более чувствительными на этой неделе. Всему виной звезды, поэтому не стоит бить тревогу и искать в себе какие-то изъяны. Проблемы будут восприниматься более остро, но и радость станет более яркой. Желательно ждать позитивных изменений, надеяться на них. Существует семь событий, которые предупреждают о переменах к лучшему. Лучше стараться замечать эти знаки судьбы.
Сострадание и милосердие — качества сильных людей. Нужно показать всему миру их наличие. Добро, подаренное окружающим, вернется в двойном размере. Во Вселенной все взаимосвязано, поэтому Близнецам не стоит переживать, что они останутся обделенными вниманием. Самое лучшее удовольствие сейчас — это удовольствие от помощи близким, друзьям и коллегам.
Рак
Еще опасной для Раков на буднях будет жадность. В сфере финансов и на работе нужно уметь откликаться на чужие просьбы о помощи. Что до родственников и друзей, то тут и подавно стоит быть открытыми и готовыми прийти на выручку. Не нужно требовать ничего взамен — это главное условие привлечения удачи и позитивных изменений во всём. Пять признаков помогут понять, что эти изменения уже близки.
Лев
Львам сейчас должно быть комфортно, потому что звезды и планеты находятся в полной гармонии. Начать действовать стоит во вторник или в воскресенье. В эти два дня энергия космоса станет крайне активной. Придется найти способ обуздать ее. Во всем необходимо наличие чувства меры. Также астролог советует избегать позерства, нахального поведения, наглости и неугомонности.
Львам стоит поменьше обращать внимание на мнение общества о себе. Критику в свой адрес лучше пропускать мимо ушей — многие постараются целенаправленно обидеть представителей этого знака Зодиака своими замечаниями. В конце недели Львов может ожидать смена идеологии. Вполне возможно, что эти люди поставят перед собой какие-то новые глобальные цели в любви и в делах, выйдут из зоны комфорта.
Дева
Девам нужно повышать свою энергетику в понедельник. Звезды и планеты этого сделать не смогут, потому что они сами временно будут испытывать упадок сил. Далее начнется период времени, характер которого прямо противоположен — динамика и неразбериха. 21 и 23 мая лучше быть осторожнее, потому что в эти дни потоки энергии будут самыми сильными. Неосмотрительные поступки могут привести к потери популярности Дев.
Эта неделя хороша для поиска новых стремлений, для смены обстановки. На выходных можно смело заниматься любыми домашними делами, включая ремонт и генеральную уборку. К любым новым делам стоит подходить с оптимизмом, даже если эти дела были кем-то навязаны. Звезды наделят Дев вдохновением, которым нужно будет поделиться с окружающими.
Весы
Расширить свои возможности и преуспеть во всех сферах Весам поможет хорошее настроение и оптимизм. Неделя может оказаться немного нервной и непредсказуемой, поэтому придется полагаться и на интуицию, благо та будет обостренной. Она поможет Весам познакомиться с приятными людьми и решить насущные проблемы.
Скорпион
Скорпионам нужно заняться благоустройством, уборкой, делами, выбросом хлама, а также попробовать обзавестись талисманами для дома. В родных стенах на этой неделе полезно будет как отдыхать, так и заниматься различными делами и работой. В конце недели возможно крушение планов, причем эти моменты будут случайными, не зависящими от самих Скорпионов.
Неуверенность может стоить этим людям их успеха в любви и в делах, так что лучше не подвергать сомнениям свои способности. При явной нехватке сил на выполнение каких-то задач можно спросить совета или попросить о помощи близких. Энергетический дефицит может заставить людей этого знака пойти на необдуманные поступки. Лучше не терять голову в период с 20 по 26 мая.
Стрелец
Стрельцам Вселенная будет давать различные знаки, помогать скрытыми посланиями. Денежные приметы на каждый день недели станут отличными помощниками. В любви же полезной будет интуиция. И в той, и в другой сферах могут появляться различные препятствия, не зависящие от прошлого или настоящего. Это будут чистые случайности, так что для потери уверенности нет никаких веских причин.
Непредвиденные задержки и неурядицы наиболее вероятными окажутся в середине недели. Они могут разрушить планы Стрельцов, но в этом случае лучше не начинать бить тревогу. Все, что будет происходить на этой неделе, в конечном итоге скажется позитивно на жизни этих людей и на их глобальном успехе. Иногда для достижения чего-то большого нужно пожертвовать малым.
Козерог
В деловой сфере этим людям удастся укрепить свои позиции, но только при наличии реализма во взглядах и надеждах. Излишний оптимизм или пессимизм может разрушить планы. Также звезды желают видеть Козерогов самостоятельными и самодостаточными во всем, но тут проблем возникнуть у этих людей не должно — они являются таковыми от природы.
Водолей
Водолеям придется встретиться с трудностями и проблемами на работе и в бизнесе. Лучше пока отложить важные покупки, оформление кредитов, смену работы. Заговоры от неприятностей помогут смягчить негативное воздействие планет и звезд. С середины недели начнется период спокойствия, который идеально будет подходить для получения новых знаний и обновления профессиональных навыков.
Вполне возможно, что в эти семь дней Водолеи смогут изменить свою систему ценностей. Для них перестанет быть важным то, что важно сейчас. К подобным маневрам стоит подготовиться психологически, потому что не всегда получается нормально воспринимать какие-то новые цели в жизни.
Рыбы
Рыбы станут чуть более раздражительными в период с 21 по 23 мая из-за негативного настроения звезд. Созидательной их энергетика станет ближе к выходным. Это будет идеальное время для поиска любви, укрепления отношений. В привлечении любви помогут советы фэн-шуй. Желательно избегать проявления эгоизма, не быть упрямыми и жестокими по отношению к близким, друзьями и коллегам.
Жестокость и агрессия станут началом конца любых отношений. Рыбам нужно находить в себе силы для того, чтобы двигаться вперед, сохраняя спокойствие. Даже в случае провокаций со стороны окружающих лучше не сходить с пути созидательного на деструктивный.