Алина Семенов, трэвел-блогер родом из Эстонии, показала, как надо наслаждаться жизнью
Алина Семенов, популярный в Instagram блогер, которая пишет о путешествиях и образе жизни, порадовала подписчиков сногосшибательной фигурой и потрясающими фотографиями пейзажей и океанских волн. Она побывала на Гренадинах и показала, как должен выглядеть рай.
Алина живет в Канаде, куда ее семья эмигрировала из Эстонии, когда Алине было четыре года. Сегодня Алина управляет собственным инвестиционным фондом и часто путешествует.
Она говорит, что когда стала выкладывать фотографии с отдыха, то подписчики стали активно интересоваться местами, где побывала Алина. Так у нее появился и собственный блог , в котором есть специальный раздел «бикини», куда красавица выкладывать свои фотографии в купальниках.