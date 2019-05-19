Вс, 19.05.2019
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  • Алина Семенов, трэвел-блогер родом из Эстонии, показала, как надо наслаждаться жизнью

Алина Семенов, трэвел-блогер родом из Эстонии, показала, как надо наслаждаться жизнью
Упасть и не встать!

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Алина Семенов, популярный в Instagram блогер, которая пишет о путешествиях и образе жизни, порадовала подписчиков сногосшибательной фигурой и потрясающими фотографиями пейзажей и океанских волн. Она побывала на Гренадинах и показала, как должен выглядеть рай.

Алина живет в Канаде, куда ее семья эмигрировала из Эстонии, когда Алине было четыре года. Сегодня Алина управляет собственным инвестиционным фондом и часто путешествует. 

Она говорит, что когда стала выкладывать фотографии с отдыха, то подписчики стали активно интересоваться местами, где побывала Алина. Так у нее появился и собственный блог , в котором есть специальный раздел «бикини», куда красавица выкладывать свои фотографии в купальниках.

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