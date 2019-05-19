Алина Семенов, трэвел-блогер родом из Эстонии, показала, как надо наслаждаться жизнью

Алина живет в Канаде, куда ее семья эмигрировала из Эстонии, когда Алине было четыре года. Сегодня Алина управляет собственным инвестиционным фондом и часто путешествует.

Она говорит, что когда стала выкладывать фотографии с отдыха, то подписчики стали активно интересоваться местами, где побывала Алина. Так у нее появился и собственный блог , в котором есть специальный раздел «бикини», куда красавица выкладывать свои фотографии в купальниках.