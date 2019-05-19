Доказана опасность приготовленной пищи

В контролируемом испытании приняли участие 20 человек, средний возраст которых достигал 31 года. В течение двух недель каждый доброволец получал сначала обработанную пищу, затем переходил на необработанные продукты. Испытуемые принимали пищу три раза в день, пили бутилированную воду и имели доступ к соответствующим их диете закускам в течение каждого дня.

Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин. Альтернативная диета состояла из фруктов, ягод, оливкового масла и греческого йогурта.