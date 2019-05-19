Доказана опасность приготовленной пищи
Специалисты Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что употребление обработанной пищи способствует распространению ожирения. При этом свежие продукты такого эффекта не вызывают. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на в пресс-релиз MedicalXpress.
В контролируемом испытании приняли участие 20 человек, средний возраст которых достигал 31 года. В течение двух недель каждый доброволец получал сначала обработанную пищу, затем переходил на необработанные продукты. Испытуемые принимали пищу три раза в день, пили бутилированную воду и имели доступ к соответствующим их диете закускам в течение каждого дня.
Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин. Альтернативная диета состояла из фруктов, ягод, оливкового масла и греческого йогурта.
Оказалось, что в первые две недели добровольцы потребляли на 508 килокалорий в день больше, чем в следующие дни исследования. Их вес увеличился примерно на килограмм, также наблюдался рост жировых отложений. Однако употребление необработанной пищи в течение такого же периода времени возвращало показатели здоровья в норму.