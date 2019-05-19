Захватывает дух от шика! Красивые и знаменитые гуляли на юбилее ресторан Goodwin

На протяжении истории этого мясного ресторана его постоянными клиентам были многие именитые люди – маэстро Эри Клас, например, захаживал сюда несколько раз в неделю.

Стейк-хаус Goodwin был создан командой экспертов во главе с исполнительным директором сети Янаром Лаасом. Рестораны бренда Goodwin есть также в Хельсинки и Цюрихе. Goodwin не отступает от традиций и являет собой пример настоящего американского стейк-хауса. Тщательно продуманный классический интерьер, фантастические мясные блюда и широкий ассортимент морепродуктов. А венчает все это великолепие превосходная винно-коктейльная карта.

Команду Goodwin подбирала управяляющая ресторана Наталья Тункай, а за кухню отвечает шеф-повар Евгений Карнаухов – он верен ресторану с первых дней, последние восемь лет занимая ответственную роль.

Отправляясь в Goodwin, вовсе не обязательно быть прирожденным экспертом по мясу, ведь в ресторане клиента ждет профессиональная команда, члены которой проведут мясной ликбез. При желании клиент даже может выбрать мясо сам – поднос со стейками из свежей говядины принесут к столу.

Факты о стейк-хаусе Goodwin:

таллиннский ресторан посещает более 5000 человек ежемесячно.

За десять лет в Goodwin было подано свыше 120 000 кг говядины.

В месяц в стейк-хаусе Goodwin подают около 1000 кг свежей говядины.