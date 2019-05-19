«Любимый Валечка»: Пугачева показала больного раком Юдашкина на видео

На кадрах записи запечатлен момент закрытия шоу, когда Валентин Юдашкин вышел к гостям, поблагодарить их за поддержку. В ролике модельер роскошно одет, а выглядит заметно поседевшим и похудевшим. Поклонники таланта модельера считают, что его измотала болезнь. Алла Борисовна при виде старого друга не смогла сдержать эмоций.

«Наш любимый Валечка! Здоровья тебе и счастья, самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный», - произнесла Пугачева, когда к гостям вышел Юдашкин.

Певица заявила, что Валентину Юдашкину отлично удается скрывать свою болезнь. Сам модельер предпочитает не комментировать свое самочувствие, но дизайнер последнее время стал гораздо реже появляться на публике.

Также в Сети появился еще один ролик, на котором можно увидеть Александра Буйнова и Аллу Пугачева. Примадонна курит, а певец интересуется, где же пропал Галкин. Певица начала смеяться и перевела камеру на мужа, заявив, что мол «вот он».