Полнолуние 19 мая: что можно и что нельзя делать в этот день

Каждый новый день дарит нам новые шансы на успех. Однако в воскресенье, 19 мая, наступит Полнолуние, и чтобы не стать заложником обстоятельств, стоит учесть все риски, связанные с этой лунной фазой.
Полнолуние пройдет под эгидой Стрельца, поэтому лучшая стратегия 15 лунного дня — быть воинственным, а не гибким. Астрологи рекомендуют не упускать шансы вырвать свое у судьбы силой. Навыки дипломатии и дар убеждения помогут сгладить острые углы. Личный авторитет и обаяние предпочтительнее пускать в ход в вопросах дружбы, любви, творчества и социальной деятельности.
Что можно делать 19 мая: рекомендации астрологов
Полная Луна в Стрельце будет провоцировать нас на проявление диссонансных эмоций. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не поддаваться этим провокациям. Уходите от любых конфликтов, не ввязывайтесь в споры и ссоры. Важно контролировать себя, быть предельно осторожными, бдительными и сознательными. В противном случае есть риск совершить какую-то опрометчивую ошибку, потерпеть убытки, сделать что-то, что повлечет череду неудач или нежелательные последствия.
Астрологи предлагают настроиться на философский лад, вспомнить о сдержанности и самоограничениях в ряде вопросов. Эмоции и амбиции могут толкать далеко вперед, и наша задача — поставить перед собой важные цели и не отступать от намеченного курса в течение всего дня. Продуктивность вырастет, даже несмотря на повышенную импульсивность и поспешность.
Лучшее времяпрепровождение на этот день — отдых и общение. Если у вас есть возможность, завершите все срочные дела и проведите время с пользой для себя.
По возможности сократите общение с негативными людьми.
Как избежать проблем в Полнолуние
Не принимайте важных решений на эмоциях и в одиночку — ваши решения 19 мая могут быть ошибочными, даже если кажутся верными.
Проверяйте любую информацию, приходящую к вам в эти лунные сутки. Не поддавайтесь лести, уговорам, внушениям. Есть опасность стать жертвой обмана, предательства.
Полнолуние в Стрельце — это время, когда границы стираются, а возможности увеличиваются многократно. В этот день бурлящую энергию жизни можно выплеснуть не в виде эмоций, а в виде продуктивной работы, и тогда вы сможете провести этот опасный день плодотворно, не погрязнув в проблемах.