Полнолуние 19 мая: что можно и что нельзя делать в этот день

Полнолуние пройдет под эгидой Стрельца, поэтому лучшая стратегия 15 лунного дня — быть воинственным, а не гибким. Астрологи рекомендуют не упускать шансы вырвать свое у судьбы силой. Навыки дипломатии и дар убеждения помогут сгладить острые углы. Личный авторитет и обаяние предпочтительнее пускать в ход в вопросах дружбы, любви, творчества и социальной деятельности.

Что можно делать 19 мая: рекомендации астрологов

Полная Луна в Стрельце будет провоцировать нас на проявление диссонансных эмоций. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не поддаваться этим провокациям. Уходите от любых конфликтов, не ввязывайтесь в споры и ссоры. Важно контролировать себя, быть предельно осторожными, бдительными и сознательными. В противном случае есть риск совершить какую-то опрометчивую ошибку, потерпеть убытки, сделать что-то, что повлечет череду неудач или нежелательные последствия.

Астрологи предлагают настроиться на философский лад, вспомнить о сдержанности и самоограничениях в ряде вопросов. Эмоции и амбиции могут толкать далеко вперед, и наша задача — поставить перед собой важные цели и не отступать от намеченного курса в течение всего дня. Продуктивность вырастет, даже несмотря на повышенную импульсивность и поспешность.

Вообще воскресенье лучше посвятить отдыху, а не рабочим моментам. Луна в фазе Полнолуния — а это говорит о том, что в делах возникнут препятствия и задержки. На любые дела, включая самые простые, закладывайте запас времени. Даже отправляясь по привычному маршруту, будьте готовы к непредвиденным задержкам и путанице. Также астрологи советуют всем быть внимательными за рулем.

Лучшее времяпрепровождение на этот день — отдых и общение. Если у вас есть возможность, завершите все срочные дела и проведите время с пользой для себя.

По возможности сократите общение с негативными людьми.

Как избежать проблем в Полнолуние

Не принимайте важных решений на эмоциях и в одиночку — ваши решения 19 мая могут быть ошибочными, даже если кажутся верными.

Проверяйте любую информацию, приходящую к вам в эти лунные сутки. Не поддавайтесь лести, уговорам, внушениям. Есть опасность стать жертвой обмана, предательства.

Не относитесь к жизни чрезмерно серьезно. Не воспринимайте чужие замечания, как повод задеть вас. Относитесь ко всему с долей иронии. Неприятности скоро растворятся, настроение улучшится, а жизнь войдет в привычное русло. Чтобы избежать проблем , вам понадобится настроить себя на позитивный лад.Не воспринимайте чужие замечания, как повод задеть вас. Относитесь ко всему с долей иронии. Неприятности скоро растворятся, настроение улучшится, а жизнь войдет в привычное русло.