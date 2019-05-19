Во время выступления Эстонии в финале «Евровидения» случилось непредвиденное (ВИДЕО)

Несмотря на то, что Виктор Кроне прекрасно справился с выступлением в финале песенного конкурса «Евровидение» в Израиле, во время его номера с песней «Storm» случилась неприятная вещь.
Картинка с одной камеры своевременно не поменялась на изображение с другой и 200 миллионов зрителей увидел какую-то лестницу и бегущего по сцене с камерой оператора. Кажется, что это камень в огород режиссера, который не нажал в нужный момент заветную кнопку.
Почти все уверены, что на результат Эстонии этот «косячок» не скажется. Смотрите видео!