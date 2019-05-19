Вс, 19.05.2019
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  • Во время выступления Эстонии в финале «Евровидения» случилось непредвиденное (ВИДЕО)

Во время выступления Эстонии в финале «Евровидения» случилось непредвиденное (ВИДЕО)

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Victor Crone Eurovisiooni finaalis.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Несмотря на то, что Виктор Кроне прекрасно справился с выступлением в финале песенного конкурса «Евровидение» в Израиле, во время его номера с песней «Storm» случилась неприятная вещь. 

Картинка с одной камеры своевременно не поменялась на изображение с другой и 200 миллионов зрителей увидел какую-то лестницу и бегущего по сцене с камерой оператора. Кажется, что это камень в огород режиссера, который не нажал в нужный момент заветную кнопку. 

Почти все уверены, что на результат Эстонии этот «косячок» не скажется. Смотрите видео! 

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