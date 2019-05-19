Во время выступления Эстонии в финале «Евровидения» случилось непредвиденное (ВИДЕО)

Картинка с одной камеры своевременно не поменялась на изображение с другой и 200 миллионов зрителей увидел какую-то лестницу и бегущего по сцене с камерой оператора. Кажется, что это камень в огород режиссера, который не нажал в нужный момент заветную кнопку.