Сб, 18.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе

Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе

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ФОТО: Instagram Сергея Лазарева

Сергей Лазарев показал, как готовится к «Евровидению». Именно в день финала песенного конкурса артист показал пикантный снимок, сделанный в ванной комнате отеля. Певец похвастался красивым телом, чем привел поклонников в восторг. 

Смотрите и вы! И не забывайте следить за финалом «Евровидения» на портале Limon.ee!

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