Вот как бананы помогут держать под контролем ваше давление

Почему бананы снижают давление?

Согласно различным исследованиям, потребление продуктов, богатых калием, помогает снизить кровяное давление. Бананы чрезвычайно богаты калием и имеют низкое содержание натрия. Диета, богатая калием, с низким содержанием натрия, может снизить риск высокого кровяного давления, болезней сердца и инсульта.

ФОТО: Jiri Hera / PantherMedia / Jiri Hera

Избыток натрия в организме создает нагрузку на кровеносные сосуды, а также нарушает водный баланс. Потребление пищи, содержащей калий, снижает давление на почки, а также помогает избавиться от избытка натрия в организме, вымывая из организма лишний натрий через мочу. Калий также помогает поддерживать баланс жидкости и электролитов в организме, что помогает контролировать кровяное давление.

Сколько бананов можно съесть?

Согласно исследованиям, два банана в день в течение недели могут снизить ваше кровяное давление на 10 процентов. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включать бананы в свой рацион, если вы страдаете от каких-либо других проблем со здоровьем.

Питательный профиль

Банан среднего размера содержит всего 109 калорий, 18 грамм натурального сахара, 20 грамм углеводов и 1 грамм белка. Он также содержит витамин С, фолат и витамин А. Бананы можно добавлять в овсянку, делать из них коктейли и смузи, или панкейки.

ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

Сколько калия в бананах?

Бананы являются отличным диетическим источником калия. Маленькие бананы содержат 362 миллиграмма, средние бананы имеют 422 миллиграмма, в то время как большие бананы содержат 487 миллиграммов калия.