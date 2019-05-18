Вот как бананы помогут держать под контролем ваше давление

По словам экспертов в области здравоохранения, включение бананов в ваш ежедневный рацион не только дает мгновенный прилив энергии, но и помогает поддерживать в норме ваше кровяное давление, пишет Lifter со ссылкой на Times of India. Читайте дальше, если хотите узнать больше!
Почему бананы снижают давление?
Согласно различным исследованиям, потребление продуктов, богатых калием, помогает снизить кровяное давление. Бананы чрезвычайно богаты калием и имеют низкое содержание натрия. Диета, богатая калием, с низким содержанием натрия, может снизить риск высокого кровяного давления, болезней сердца и инсульта.
Избыток натрия в организме создает нагрузку на кровеносные сосуды, а также нарушает водный баланс. Потребление пищи, содержащей калий, снижает давление на почки, а также помогает избавиться от избытка натрия в организме, вымывая из организма лишний натрий через мочу. Калий также помогает поддерживать баланс жидкости и электролитов в организме, что помогает контролировать кровяное давление.
Сколько бананов можно съесть?
Согласно исследованиям, два банана в день в течение недели могут снизить ваше кровяное давление на 10 процентов. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включать бананы в свой рацион, если вы страдаете от каких-либо других проблем со здоровьем.
Питательный профиль
Банан среднего размера содержит всего 109 калорий, 18 грамм натурального сахара, 20 грамм углеводов и 1 грамм белка. Он также содержит витамин С, фолат и витамин А. Бананы можно добавлять в овсянку, делать из них коктейли и смузи, или панкейки.
Сколько калия в бананах?
Бананы являются отличным диетическим источником калия. Маленькие бананы содержат 362 миллиграмма, средние бананы имеют 422 миллиграмма, в то время как большие бананы содержат 487 миллиграммов калия.