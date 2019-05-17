В Сети показали пустующую квартиру Юлии Началовой (фото)

На днях родные Юли посетили квартиру, чтобы решить свои вопросы. Фото показала пиар-директор певицы Анна Исаева. Она опубликовала в своем Instagram, снимок у зеркала возле туалетного столика Началовой, за которым она готовилась к выступлениям, наносила макияж. На фото видно, что на столике осталась косметика и духи певицы.

«Заезжала в квартиру к Юле. Снялась у ее зеркала, там она всегда делала грим. Было ощущение, что жду ее привычного отражения в нем», — призналась Исаева.

Квартира площадью 167 квадратных метров в московской «Кутузовской Ривьере», в которой проживала Юлия с дочерью, досталась ей от первого мужа, отца девочки, бывшего футболиста Евгения Алдонина. Вокруг жилья разгорелся скандал, якобы на жилплощадь претендует и бывший возлюбленный Началовой Александр Фролов, который выкупил часть квартиры, о чем свидетельствует расписка. Еще при жизни Юлия пыталась решить этот вопрос в суде.