Алла Пугачева восхищает цветущим видом на новом фото с Максимом Галкиным

Алла Пугачева, хоть и зарегистрировалась несколько лет в Instagram, по-прежнему крайне редко публикует в социальной сети фотографии личного характера. Порой случаются исключения, но в основном на снимках, которыми делится примадонна, она запечатлена с коллегами и друзьями много лет назад, пишет Viva .

Впрочем, отсутствие фото и видео в Instagram Пугачевой компенсирует ее муж, Максим Галкин. Известный ведущий является активным пользователем сети и время от времени радует поклонников не только кадрами с детьми, но и с любимой женой. Так, на днях подписчики в очередной раз получили возможность увидеть яркую, стильную и цветущую Пугачеву.