Пт, 17.05.2019
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  • Алла Пугачева восхищает цветущим видом на новом фото с Максимом Галкиным

Алла Пугачева восхищает цветущим видом на новом фото с Максимом Галкиным
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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Супруг Пугачевой поделился великолепным совместным фото с женой.

Алла Пугачева, хоть и зарегистрировалась несколько лет в Instagram, по-прежнему крайне редко публикует в социальной сети фотографии личного характера. Порой случаются исключения, но в основном на снимках, которыми делится примадонна, она запечатлена с коллегами и друзьями много лет назад, пишет Viva.

Впрочем, отсутствие фото и видео в Instagram Пугачевой компенсирует ее муж, Максим Галкин. Известный ведущий является активным пользователем сети и время от времени радует поклонников не только кадрами с детьми, но и с любимой женой. Так, на днях подписчики в очередной раз получили возможность увидеть яркую, стильную и цветущую Пугачеву. 

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения, 

- прокомментировал фото с женой Максим Галкин.

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