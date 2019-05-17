Всё очень плохо: после полуфиналов положение Эстонии и России на «Евровидении» существенно ухудшилось

Наиболее точными ставки становятся сейчас, когда мы увидели почти все номера конкурса. Осталось дождаться финала и надеяться на лучшее, но Эстонии обещают место в пятерке, правда, если считать с конца. А так нам пророчат 22 место. Виктору Кроне придется показать Европе еще более сильный «Шторм», чтобы вырваться из списка аутсайдеров финала.