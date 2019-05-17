Пт, 17.05.2019
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  • Всё очень плохо: после полуфиналов положение Эстонии и России на «Евровидении» существенно ухудшилось

Всё очень плохо: после полуфиналов положение Эстонии и России на «Евровидении» существенно ухудшилось

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Филип Киркоров в Тель-Авиве.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Совсем не сахар. Именно этими словами можно охарактеризовать положение Эстонии на «Евровидении-2019». Чуть лучше дела идут у России, но после полуфиналов Лазарев сдает позиции, так считают букмекеры со всего мира. 

Наиболее точными ставки становятся сейчас, когда мы увидели почти все номера конкурса. Осталось дождаться финала и надеяться на лучшее, но Эстонии обещают место в пятерке, правда, если считать с конца. А так нам пророчат 22 место. Виктору Кроне придется показать Европе еще более сильный «Шторм», чтобы вырваться из списка аутсайдеров финала. 

Лазарев же не входит сейчас в пятерку ни с начала, ни с конца. Он скатился на 6 место. Поможет ли ему «Крик» изменить как-то ситуацию? Скоро узнаем! А пока вот ТАК:

ФОТО: Скриншот с букмекерского сайта

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